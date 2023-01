Calciomercato Milan – Massara: “Zaniolo? Non abbiamo esigenze particolari”

Frederic Massara, direttore sportivo rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Lazio-Milan , posticipo della 19^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla delusione di Supercoppa: "Supercoppa è stata una brutta sconfitta ma è stata già dimenticata. Dobbiamo ripartire bene. Questa squadra dopo le difficoltà è stata capace di rilanciarsi, ci auguriamo lo stesso stasera. Lazio bel test per vedere se stiamo uscendo da questo momento".

Su Zaniolo: "Noi siamo concentrati sulla partita e sul campionato. Il mercato è ancora aperto anche se noi abbiamo detto che non abbiamo esigenze particolari. Vedremo s ci saranno delle opportunità da qui alla fine, ma sarà difficile".

Se la squadra è completa così: "Noi siamo convinti di avere un organico forte e un ottimo allenatore. Abbiamo una squadra che possa competere ai massimi livelli. Siamo sereni sul valore della squadra, stiamo recuperando diversi giocatori e ci aspetta un gran finale di campioanto".