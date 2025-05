Calciomercato Milan, Maignan: cifra stabilita. E al suo posto ...

Come scrive 'Il Corriere dello Sport', Mike Maignan avrebbe vissuto una stagione di alti e bassi con errori importanti: il quotidiano cita l'errore a Rotterdam. Destro parabilissimo di Paixao dal limite, Maignan sbaglia l’intervento e 1-0 Feyenoord. Milan-Cagliari con Maignan che bucò il tiro debole di Zortea per l’1-1 finale poi la brutta uscita contro il Torino. Le ultime ottime partite stagionali, si legge, potrebbero non bastare a fare ripartire la questione rinnovo.

Calciomercato Milan, Maignan: via per questa cifra? Ecco i possibili eredi

Il Milan, si legge, avrebbe a febbraio messo in stand-by la trattativa con il portiere: il giocatore potrebbe lasciare il Milan per una offerta da almeno 20 milioni di euro. E in quel caso chi potrebbe arrivare? 'Il Corriere dello Sport' fa due nomi in particolare.