Calciomercato Milan – Luiz Felipe, intesa vicina con la Lazio per il rinnovo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Luiz Felipe potrebbe presto rinnovare con la Lazio: il difensore era stato accostato al Milan

Uno dei tanti nomi accostati al Milan per rinforzare la difesa rossonera è quello di Luiz Felipe, difensore italo-brasiliano fresco di convocazione del c.t. Roberto Mancini. In scadenza a giugno, diversamente da quando vociferato negli ultimi mesi, il calciatore della Lazio potrebbe prolungare il suo contratto con i biancocelesti. Lo riferisce 'Il Messaggero', secondo il quale nei prossimi giorni il manager del classe 1997 incontrerà Igli Tare per trovare l'intesa definitiva e mettere nero su bianco. Milan, le top news di oggi: fatta per Lazetic. Nome nuovo in difesa.