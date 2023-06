Calciomercato Milan – Centrocampo, quasi fatta per Loftus-Cheek

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato estivo del Milan , ha spiegato come sia praticamente conclusa la trattativa che porterà Ruben Loftus-Cheek , centrocampista inglese classe 1996 , in rossonero alla corte di mister Stefano Pioli .

Loftus-Cheek, il cui contratto con il Chelsea sarebbe scaduto il 30 giugno 2024 , può giocare da mezzala in un centrocampo a tre, da centrale in una mediana a due e persino da trequartista atipico. Ha qualcosa di Sergej Milinković-Savić , il giocatore preferito da Pioli. Ma costa di meno, perché è meno forte e più fragile.

Costerà 16 milioni più bonus: primo colpo in mediana

Il rapporto qualità-prezzo per l'arrivo di Loftus-Cheek al Milan, però, secondo la 'rosea' è molto interessante: 16 milioni di euro più bonus per un accordo con i 'Blues' soltanto da mettere nero su bianco. L'ex Fulham e Crystal Palace sarà uno dei primi colpi a centrocampo per sostituire il partente Sandro Tonali, ceduto al Newcastle.