Calciomercato Milan – Laudisa: “Vicina l’intesa con il Monaco per Pellegri”

Secondo Carlo Laudisa, non manca molto alla fumata bianca per il trasferimento dal Monaco al Milan dell'attaccante Pietro Pellegri

Pietro Pellegri è vicino ad un trasferimento al Milan. Secondo Carlo Laudisa, l'attaccante del Monaco potrebbe presto ritornare in Italia in quanto i due club avrebbero trovato l'intesa per il futuro del classe 2001. "Summit positivo per Pellegri al Milan. Vicinissima l'intesa con il Monaco: in 24 ore si può chiudere l'accordo per un prestito con diritto di riscatto", queste le parole apparse sul profilo Twitter del giornalista. Dopo appena nove presenze e tre reti con la maglia del Genoa, Pellegri è pronto a giocarsi le sue carte con il Diavolo. Adli, Bakayoko e non solo: ecco le top news di oggi del mercato del Milan.