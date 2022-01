Calciomercato Milan – La Sampdoria ha chiesto informazioni per Castillejo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Sampdoria avrebbe chiesto informazioni al Milan per Samu Castillejo

Che Samu Castillejo non sia intoccabile non è di certo un mistero. L'esterno spagnolo, considerato che nel suo ruolo ci sono sia Saelemaekers che Messias, quest'anno ha trovato poco spazio. Una nuova sistemazione sarebbe l'ideale per il numero 7 rossonero, il quale potrebbe giocare con più regolarità, cosa che non sta accadendo in questa stagione. Secondo quanto riferisce Nicolò Schira su Twitter, la Sampdoria avrebbe chiesto informazioni alla dirigenza di via Aldo Rossi per Samu Castillejo. L'ex Villarreal potrebbe, dunque, trasferirsi nel club blucerchiato a gennaio, con la possibilità di ritrovare Marco Giampaolo sulla panchina doriana qualora dovesse essere esonerato Roberto D'Aversa.