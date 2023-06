Calciomercato Milan – Kamada ad un passo: manca soltanto la firma

Questo perché il centrocampista offensivo giapponese, classe 1996 , che si svincola a parametro zero dopo gli anni in Germania nell' Eintracht Francoforte , gode del gradimento dell'allenatore Stefano Pioli . Lo stima e lo considera un vero e proprio jolly della mediana: lo vede trequartista, mediano, ma anche vice di Rafael Leão nel 4-2-3-1 .

Su Kamada c'erano anche Atlético Madrid e Borussia Dortmund , ma il Milan è stato bravo ad accaparrarsi il sì del giocatore prima di tutti e spera, ovviamente, che la situazione non cambi. Ora il ragazzo è in Nazionale , per gli impegni contro El Salvador ( giovedì 15 giugno ) e Perù ( martedì 20 giugno ). Poi andrà in vacanza: prima, però, visite mediche e contratto con il Diavolo.

Kamada, nell'ultima stagione con l'Eintracht, ha segnato 16 gol e fornito 6 assist in 46 partite, ma anche una media di 4,59 palloni recuperati per partita e quasi 2 contrasti vinti per gara. Ha qualità nei passaggi, nei dribbling e nel battere i calci piazzati. Tutte caratteristiche servono come il pane al Diavolo di Pioli.