Calciomercato Milan – Dalla Turchia: “Scelta difficile per Kadioglu”

Oltre ad avere una natura energica e combattiva, Kadioglu è indispensabile anche per la sua duttilità in campo. Infatti, spesso viene impiegato anche come terzino destro e talvolta, come esterno d'attacco. In caso di offerta, resterebbe da capire la volontà del giocatore, visto che il classe '99 è molto legato ai colori del Fenerbahce. Dunque, sarebbe una scelta difficile per entrambe le parti turche coinvolte, società e giocatore.