Calciomercato Milan – Jovic alla Juventus? Ecco la verità e il retroscena

Nel corso della sessione di calciomercato di gennaio il Milan potrebbe salutare diversi giocatori, tra cui anche Luka Jovic per cui si parla di un interesse della Juventus. L'attaccante serbo, che ad inizio ritiro sembrava essere ampiamente nelle rotazioni di Paulo Fonseca, con il tempo ha trovato sempre meno spazio. E addirittura negli ultimi giorni della finestra estiva di trattative aveva anche lasciato Milanello per quello che è stato definito un problema fisico. Era evidente, in ogni caso, che dietro a questo segnale ci fossero le voci di un suo possibile addio. Nessuno ha però affondato il colpo e quindi il centravanti rossonero è rimasto, tanto da trovare qualche minuto contro il Lecce ad esempio.