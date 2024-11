Calciomercato Milan – Jovic saluta a gennaio? C’è il Galatasaray

Calciomercato Milan : a centrocampo il primo obiettivo sembrerebbe essere Reda Belahyane . Non solo: resterebbero in lizza anche Frendrup così come Cardoso del Real Betis e Lucas Gouma-Douath , classe 2003 del Salisburgo. La dirigenza rossonera potrebbe anche pensare a cedere qualche giocatore che non rientra più nel progetto.

Calciomercato Milan - L'infortunio di Icardi aiuta? Obiettivo Jovic

Come riporta Niccolò Ceccarini, noto esperto di calciomercato, il Milan potrebbe pensare anche ad eventuali cessioni a gennaio. Come scritto nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, i rossoneri potrebbero cedere un attaccante. "Dopo l’infortunio di Icardi - scrive Ceccarini - il Galatasaray si sta guardando intorno per valutare un eventuale altro innesto in attacco". Tra i vari profili ricercati, ci sarebbe anche quello di Luka Jovic. Il serbo è al momento ko per la pubalgia, ma comunque sembra essere lontano dai piani di Fonseca. Vedremo se Jovic lascerà il Milan già a gennaio. LEGGI ANCHE: Milan, Reijnders dominante anche con l'Olanda: dove può arrivare?