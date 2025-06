Ardon Jashari si starebbe avvicinando al Milan in questo calciomercato estivo e c'è un indizio che in tal senso fuga ogni dubbio

Ardon Jasharisi starebbe avvicinando sempre di più al Milan in questa sessione di calciomercato. A riferirlo il collega Matteo Moretto nel corso dell'ultimo video pubblicato sul canale 'YouTube' che ha in collaborazione con Fabrizio Romano. Secondo quanto riferito, infatti, il Club Brugge starebbe cercando un sostituto, ben consapevole che lo svizzero lascerà la società belga. L'offerta giusta sarebbe di 35 milioni di euro come base fisse e il Diavolo sarebbe intenzionato ad avvicinarsi il più possibile. In ogni caso si tratta di un indizio non indifferente relativo al suo futuro.