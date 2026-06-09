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Milan, il mercato parte con un giallo da 68 milioni: in 4 tornano a sorpresa a Milanello

Samuel Chukwueze e Yunus Musah sono tra i giocatori che rientrano al Milan dal prestito e che saranno rimessi in vendita nel calciomercato estivo 2026
Il punto sul calciomercato del Milan tra entrate e uscite. Via Álvaro Morata e Álex Jiménez, ma rientrano alla base Yunus Musah e Samuel Chukwueze. La previsione sui giovani Francesco Camarda, Kevin Zeroli, Christian Comotto e Alphadjo Cissè
Daniele Triolo Redattore 

Non appena il Milan avrà formalizzato le nomine del direttore tecnico, del direttore sportivo e del nuovo allenatore – decisioni attese nel giro di pochissimi giorni – prenderà ufficialmente il via la sessione estiva di calciomercato. Si preannuncia una campagna trasferimenti cruciale: la dirigenza rossonera dovrà confezionare una rosa fresca, profonda e rispondente alle richieste tattiche del nuovo corso, necessaria per affrontare il doppio logorante impegno della stagione 2026-2027 tra la Serie A e l'Europa League del giovedì.

Il tesoretto dei riscatti: incassati oltre 36 milioni di euro

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Il budget complessivo a disposizione del club di via Aldo Rossi verrà svelato a breve. Nel frattempo, come sottolineato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le casse rossonere hanno già registrato i primi importanti introiti derivanti dagli obblighi e dai diritti di riscatto esercitati da altre società al termine della stagione appena conclusa. Nel dettaglio, le quattro cessioni definitive hanno fruttato un tesoretto superiore ai 36 milioni di euro:

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  • Álvaro Morata: ceduto a titolo definitivo al Como per una cifra superiore ai 10 milioni di euro.

  • Álex Jiménez: riscattato dal Bournemouth per 19 milioni di euro complessivi (la metà della cifra sarà girata al Real Madrid come da accordi).

  • Tommaso Pobega: acquistato a titolo definitivo dal Bologna per 7 milioni di euro.

  • Lorenzo Colombo: riscattato dal Genoa per un valore di 10 milioni di euro.

    • La grana dei mancati riscatti: sfumano 68 milioni di euro

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    A fronte delle entrate certe, la dirigenza del Diavolo deve però fare i conti con un pesante contrappasso finanziario. Sono ufficialmente saltati i riscatti di quattro profili pesanti, rispediti a Milanello dai rispettivi club di opzione. Questo blocco rappresenta un mancato introito immediato di ben 68 milioni di euro, costringendo il Milan a cercare nuovi acquirenti per fare cassa:

  • Yunus Musah: rispedito al mittente dall'Atalanta (valutazione del riscatto fissata a 24 milioni).

  • Samuel Chukwueze: rientra dal prestito al Fulham (valore dell'opzione 30 milioni).

  • Ismaël Bennacer: non riscattato dalla Dinamo Zagabria (fissato a 10 milioni).

  • Filippo Terracciano: rimandato alla base dalla Cremonese (valore 3,5 milioni).

    • Secondo la rosea, qualora non dovessero pervenire offerte congrue al loro reale valore di mercato, Musah e Chukwueze potrebbero comunque rappresentare delle risorse preziose per le rotazioni del nuovo allenatore all'interno di un'annata ricca di impegni continentali.

    Linea verde: i 4 giovani talenti al vaglio del nuovo tecnico

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    Il raduno di Milanello vedrà anche il rientro alla base di quattro tra i giovani più interessanti del vivaio rossonero, il cui destino verrà valutato attentamente in estate:

  • Francesco Camarda: il futuro del giovanissimo bomber è ancora tutto da definire nei dettagli.

  • Kevin Zeroli: per il centrocampista è altamente probabile una nuova esperienza in prestito per accumulare minutaggio.

  • Christian Comotto e Alphadjo Cissè: entrambi i profili inizieranno ufficialmente il ritiro estivo aggregati alla Prima Squadra, con l'obiettivo di giocarsi le proprie carte e convincere sul campo il nuovo allenatore.

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