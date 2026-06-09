Saelemaekers cuore rossonero: “Orgoglioso di far parte del Milan. Per sempre grato a Pioli e Maldini”
La grana dei mancati riscatti: sfumano 68 milioni di euro—
A fronte delle entrate certe, la dirigenza del Diavolo deve però fare i conti con un pesante contrappasso finanziario. Sono ufficialmente saltati i riscatti di quattro profili pesanti, rispediti a Milanello dai rispettivi club di opzione. Questo blocco rappresenta un mancato introito immediato di ben 68 milioni di euro, costringendo il Milan a cercare nuovi acquirenti per fare cassa:
Secondo la rosea, qualora non dovessero pervenire offerte congrue al loro reale valore di mercato, Musah e Chukwueze potrebbero comunque rappresentare delle risorse preziose per le rotazioni del nuovo allenatore all'interno di un'annata ricca di impegni continentali.
Linea verde: i 4 giovani talenti al vaglio del nuovo tecnico—
Il raduno di Milanello vedrà anche il rientro alla base di quattro tra i giovani più interessanti del vivaio rossonero, il cui destino verrà valutato attentamente in estate:
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