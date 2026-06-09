Il punto sul calciomercato del Milan tra entrate e uscite. Via Álvaro Morata e Álex Jiménez, ma rientrano alla base Yunus Musah e Samuel Chukwueze. La previsione sui giovani Francesco Camarda, Kevin Zeroli, Christian Comotto e Alphadjo Cissè

Daniele Triolo Redattore 9 giugno 2026 (modifica il 9 giugno 2026 | 13:32)

Non appena il Milan avrà formalizzato le nomine del direttore tecnico, del direttore sportivo e del nuovo allenatore – decisioni attese nel giro di pochissimi giorni – prenderà ufficialmente il via la sessione estiva di calciomercato. Si preannuncia una campagna trasferimenti cruciale: la dirigenza rossonera dovrà confezionare una rosa fresca, profonda e rispondente alle richieste tattiche del nuovo corso, necessaria per affrontare il doppio logorante impegno della stagione 2026-2027 tra la Serie A e l'Europa League del giovedì.

Il tesoretto dei riscatti: incassati oltre 36 milioni di euro — Il budget complessivo a disposizione del club di via Aldo Rossi verrà svelato a breve. Nel frattempo, come sottolineato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le casse rossonere hanno già registrato i primi importanti introiti derivanti dagli obblighi e dai diritti di riscatto esercitati da altre società al termine della stagione appena conclusa. Nel dettaglio, le quattro cessioni definitive hanno fruttato un tesoretto superiore ai 36 milioni di euro: