Il Milan sarebbe intenzionato a formulare una prima offerta per Ferran Torres in estate: ecco la cifra reale e la risposta del Barcellona

Nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato il Milan potrebbe fare un altro tentativo per Ferran Torres, presentando una prima offerta. Un altro, sì, perché come già detto più volte in precedenza i rossoneri avrebbero già mosso i primi massi nel corso dell'ultima finestra invernale per lo spagnolo. Poi, ricevendo un secco no da parte del Barcellona, hanno spostato il proprio mirino su Joao Felix, andando all-in sul portoghese. Il forte trequartista blaugrana è spesso stato accostato al Diavolo anche per un possibile scambio con Rafael Leao, ma nei prossimi mesi potrebbe esserci un affondo vero e proprio.