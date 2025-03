Calciomercato Milan, in arrivo 86 milioni in estate? Ecco come è possibile

Il Milan, nel corso della prossima estate, potrebbe arrivare a guadagnare un ottimo bottino dal calciomercato dal punto di vista economico. Non tanto perché c'è la certezza che qualche big venga ceduto, anche se si tratta di uno scenario non utopico. Più che altro sono i prestiti che potrebbero portare in dote un bel gruzzolo. Questo, tra l'altro, per un effetto domino concederebbe al club di via Aldo Rossi il lusso di non essere costretto a cedere obbligatoriamente un top player nella sessione estiva per far fronte a quelli che potrebbero essere gli acquisti. Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi di 'calciomercato.com'.