Nell'attesa che Gonçalo Ramos, acquisto di grido del calciomercato estivo del Milan, si unisca ufficialmente ai compagni di squadra il prossimo mercoledì 29 luglio al termine delle vacanze post-Mondiali, i riflettori nel ritiro di Milanello sono tutti puntati sulla linea verde. Il nuovo allenatore del Diavolo, Rúben Amorim, sta infatti valutando con grande attenzione le giovani punte presenti in questi primi giorni di allenamento nel centro sportivo: i profili sotto la lente d'ingrandimento sono quelli di Francesco Camarda e Andrej Kostić.

Il futuro di Camarda: il bivio del prestito dopo il rinnovo fino al 2031

, attaccante classe 2008, è rientrato alla base dopo l'esperienza in prestito trascorsa nelle fila del Lecce e si giocherà proprio in questi giorni la possibilità di una conferma in prima squadra. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, tuttavia, la reale intenzione del club di Via Aldo Rossi sarebbe quella di girarlo nuovamente in prestito per permettergli di accumulare prezioso minutaggio. Le opzioni sul tavolo non mancano: nella bassa Serie A si sono mosse con interesse Frosinone e Parma, mentre nella parte alta della Serie B si registra il forte pressing della Sampdoria di Bernardo Corradi, ex vice di Massimiliano Allegri nella passata stagione e profondo conoscitore di Camarda, avendolo già allenato nelle Nazionali giovanili dell'Italia.

Questo scenario di mercato, ad ogni modo, si concretizzerà soltanto dopo un passaggio burocratico fondamentale. Il giovanissimo bomber, unitamente al centrocampista suo coetaneo Christian Comotto, dovrà prima siglare il rinnovo ufficiale del proprio contratto con il Milan, blindando il proprio futuro in rossonero fino al 30 giugno 2031.

La sorpresa Kostić e il battesimo nel Milan Futuro

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L'altro profilo che sta rubando l'occhio a Milanello è quello di, centravanti classe 2007 prelevato dalla formazione serba del Partizan. Il ragazzo ha destato un'ottima impressione fin dal giorno del raduno ufficiale e, anche nel corso delle sedute dei due giorni successivi, i feedback ricevuti dallo staff tecnico guidato da Amorim sono stati ampiamente positivi e incoraggianti.Per l'attaccante montenegrino si prospetta una crescita graduale e ben strutturata. È assai probabile che, almeno nella fase iniziale della stagione 2026-2027, il giocatore vada a farsi le ossa nel campionato di Serie D con la maglia del. Sotto la guida attenta di mister Sergio Navarro Barquero, Kostić avrà la possibilità di misurarsi con il calcio dei grandi e completare il suo percorso formativo, nell'attesa di compiere il salto definitivo in Prima Squadra.