Calciomercato Milan – Il Benfica fissa il prezzo per Darwin Nunez | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Benfica avrebbe fissato il prezzo dell'attaccante Darwin Nunez: su di lui c'è il Milan

Nei mesi scorsi vi abbiamo parlato di un interesse da parte del Milan nei confronti di Darwin Nunez, attaccante del Benfica. Il calciatore uruguayano, al suo primo anno con la maglia del club portoghese, ha preso parte a 32 partite tra campionato e coppe dove ha anche timbrato il cartellino in 12 occasioni. Non male per un classe 1999, alla sua seconda esperienza con un club europeo. Infatti, prima di approdare nel club presieduto dall'ex milanista Manuel Rui Costa, il nativo di Artigas, ha vestito la maglia dell'Almeria, totalizzando 32 presenze e segnando 16 reti. Arrivato alle 'Aquile' per una cifra intorno ai 25 milioni di euro, Nunez è finito sul taccuino del Brighton, squadra del campionato inglese. Secondo il 'Sunday Mail', la dirigenza del Benfica chiede almeno 40 milioni di euro per cedere il gioiellino uruguayano. Il Milan, seppur defilatosi, è avvisato.