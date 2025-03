Calciomercato Milan, il Barcellona piomba su Reijnders: ecco i dettagli

Tijjani Reijnders è uno dei calciatori più importanti di questo Milan , ma nelle ultime ore è emersa una voce secondo cui il Barcellona si sarebbe fatto avanti. Il mediano olandese ha sempre ammesso di stare bene in rossonero e infatti recentemente è arrivata la firma sul rinnovo del contratto. Tra tutti i big rossoneri 'Tijj' è stato colui il quale ha trovato un accordo per il prolungamento nel minor tempo, segnale evidente della reale volontà di continuare il proprio percorso nel Diavolo. Il fatto che sia cresciuto tantissimo, però, ha inevitabilmente attirato su di lui l'interesse di diversi club europei.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: "Barcellona, pronta l'offerta per Reijnders"

Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi di 'ElNacional.cat'. Secondo quanto riferito, infatti, il Barcellona sarebbe pronto all'assalto a Tijjani Reijnders in caso di addio di Frenkie de Jong. I bluagrana lo avevano già tentato quando giocava all'AZ Alkmaar e non avrebbero mai mollato la presa. Hansi Flick, si legge, avrebbe dato il consenso all'operazione e Deco, suo grande ammiratore, sarebbe intenzionato ad offrire circa 40 milioni di euro per strapparlo al Diavolo. Al momento si tratta, però, solo di un'indiscrezione, anche perché con un rinnovo così fresco sembra difficile vederlo lontano da Milanello.