Calciomercato Milan – Ibrahimovic si allontana. Jovic o Milik al suo posto

CALCIOMERCATO MILAN – Alle prese con una lesione al muscolo soleo del polpaccio destro che, di fatto, lo costringerà a stare fermo per un po’, Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese del Milan, ha fatto ritorno ieri a Stoccolma, in Svezia, per stare qualche giorno con la sua famiglia.

Tutto, naturalmente, in perfetto accordo con il Milan. Ibrahimovic, come ricordato da ‘Sport Mediaset‘, tornerà a Milano la prossima settimana, quando dovrà sottoporsi ad un nuovo consulto medico. Ibra punta a disputare, da protagonista, almeno le ultime 8 giornate del campionato di Serie A 2019-2020.

In vista della prossima stagione, alla luce di questo infortunio, però, Ibrahimovic non è così sicuro di restare in rossonero rinnovando il proprio contratto: l’infortunio al polpaccio ha messo tutto ulteriormente in discussione: i muscoli più friabili, l’età e le richieste salariali del giocatore sono al centro delle riflessioni dei dirigenti del Milan.

Ecco perché il club di Via Aldo Rossi, con Ibrahimovic che si allontana, si sta già guardando intorno per reperire un sostituto all’altezza di Zlatan. È Luka Jovic, classe 1997, centravanti serbo del Real Madrid, la prima scelta per il post-Ibra: la presenza in panchina di Ralf Rangnick, che lo conosce e lo stima, è la miglior garanzia tecnica per lui dopo il poco spazio ottenuto da Zinedine Zidane a Madrid.

Attenzione, però, perché è attualmente in risalita anche l'opzione Arkadiusz Milik per il Milan: le contropartite offerte dalla Juventus al Napoli per il centravanti polacco, classe 1994, valutato 40 milioni di euro, sono risultate poco gradite. Ecco, allora, che il centrocampista ivoriano Franck Kessié, classe 1996, vecchio pallino di Gennaro Gattuso, può essere la chiave per sbloccare la trattativa in favore del Diavolo.