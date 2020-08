Calciomercato Milan – Senza Ibrahimovic rispunta Correa: le ultime

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Non soltanto Luka Jovic nei pensieri del Milan qualora dovesse saltare la trattativa per il rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimovic.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, infatti, il Milan potrebbe tornare a pensare ad Ángel Correa, classe 1995, attaccante argentino che, nella scorsa sessione estiva di calciomercato, era stato a lungo trattato poiché il preferito di Paolo Maldini e, soprattutto, Zvonimir Boban.

La valutazione che, all’epoca, l’Atlético Madrid fece di Correa fu altissima: 50 milioni di euro. Il fondo Elliott Management Corporation, dunque, stoppò la trattativa per il calciatore dei ‘Colchoneros‘ di Diego Pablo Simeone. Ora, però, la situazione di Correa in Spagna sembra essere cambiata.

Il calciatore sudamericano è in rotta con il club, che non ha disputato una buona ‘Final Eight‘ di Champions League. Lui, per giunta, è rimasto fuori dal gruppo perché risultato positivo al coronavirus. Ora vuole cambiare aria ed il Milan ci farebbe un pensierino. Tutto, però, dipenderà dalla risoluzione della questione Ibrahimovic.

Nell’ultima stagione con l’Atlético Madrid, club con il quale è sotto contratto fino al 30 giugno 2024, Correa ha segnato 7 gol e fornito 8 assist in 44 gare tra Liga, Champions League e coppe nazionali.

QUANTO POTRÀ SPENDERE IL MILAN SUL MERCATO? ABBIAMO SCOPERTO CHE … >>>