Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Correa può lasciare l’Atlético Madrid

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Tifosi del Milan, ricordate Ángel Correa, classe 1995, attaccante argentino che il Diavolo aveva trattato, a lungo, nella sessione del calciomercato estivo 2019?

Secondo quanto riferito nelle ultime ore, in Spagna, da ‘MARCA‘, Correa sarebbe finito nella lista dei possibili partenti per l’Atlético Madrid del ‘Cholo‘, Diego Pablo Simeone.

Nell’ultima stagione con i ‘Colchoneros‘ Correa ha giocato 44 gare tra Liga, Champions League e coppe nazionali, ha segnato 7 gol e fornito 8 assist per i compagni.

Il costo del suo cartellino, stimato intorno ai 35-40 milioni di euro, e lo stipendio percepito da Correa, rendono, però, al momento un suo trasferimento difficile. Soprattutto per via della recessione economica nel mondo del calcio per la pandemia da coronavirus.

Secondo ‘MARCA‘, quindi, Correa potrebbe essere inserito in qualche operazione di scambio. Un possibile affare in ogni caso andrebbe in porto solo se dovesse essere economicamente e tecnicamente davvero vantaggioso per l’Atlético Madrid.

E se, alla fine, Correa, tornasse un obiettivo sensibile per il Milan, alla ricerca di una seconda punta con tecnica e qualità? Ai posteri l’ardua sentenza. LEGGI QUI LE ULTIME SUL RINNOVO DI CONTRATTO DI ZLATAN IBRAHIMOVIĆ >>>