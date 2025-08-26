PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Top News Calciomercato Milan: ecco i reali obiettivi. Tre cessioni in vista

Le notizie più importanti finora pubblicate sul calciomercato del Milan nella mattina di oggi, martedì 26 agosto 2025: arrivi e speranze
Daniele Triolo Redattore 

Calciomercato Milan: Harder e Fabbian in stand-by. Speranza Vlahovic?

Tanto spazio concesso al calciomercato del Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 26 agosto ma non soltanto! Con tanti aggiornamenti nel corso della giornata. E non potrebbe essere altrimenti, visto che il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri stanno cercando di allestire una squadra molto competitiva per poter vincere Scudetto e Coppa Italia nella stagione 2025-2026. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA

