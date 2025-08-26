PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Quotidiani sportivi, le prime pagine: Harder, Fabbian e Vlahovic

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 26 agosto 2025. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Prime pagine giornali sportivi di oggi

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 26 agosto 2025

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il 5-0 inflitto a 'San Siro' dall'Inter di Cristian Chivu al malcapitato Torino di Marco Baroni nel primo 'Monday Night' della Serie A 2025-2026. Doppietta di Marcus Thuram, a segno anche Alessandro Bastoni, Lautaro Martínez e Ange-Yoan Bonny.

Spazio, poi, al calciomercato, visto che entriamo nell'ultima settimana. Dušan Vlahović ha deciso di restare alla Juventus e di andare via nel 2026. Il Milan, dunque, per il suo attacco investe 27 milioni di euro sul 20enne danese Conrad Harder: una scommessa per Massimiliano Allegri.

Il Napoli, invece, è a un passo da Rasmus Højlund: prestito con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione degli azzurri in Champions League. PROSSIMA SCHEDA

