Quotidiani sportivi, le prime pagine: Harder, Fabbian e Vlahovic

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il 5-0 inflitto a 'San Siro' dall'Inter di Cristian Chivu al malcapitato Torino di Marco Baroni nel primo 'Monday Night' della Serie A 2025-2026. Doppietta di Marcus Thuram, a segno anche Alessandro Bastoni, Lautaro Martínez e Ange-Yoan Bonny.
Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 26 agosto 2025. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato
Spazio, poi, al calciomercato, visto che entriamo nell'ultima settimana. Dušan Vlahović ha deciso di restare alla Juventus e di andare via nel 2026. Il Milan, dunque, per il suo attacco investe 27 milioni di euro sul 20enne danese Conrad Harder: una scommessa per Massimiliano Allegri.
Il Napoli, invece, è a un passo da Rasmus Højlund: prestito con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione degli azzurri in Champions League. PROSSIMA SCHEDA
