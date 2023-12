Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Due big di Premier su Guirassy”

Seirhou Guirassy in questa stagione ha disputato 11 gare ufficiali, trovando la via della rete in ben 16 occasioni, mentre gli assist portati con successo ai compagni sono 2. La media realizzativa in Bundesliga dell'attaccante guineano è strabiliante: un gol ogni 47 minuti. Allargando il discorso a tutte le competizioni la media sale a un gol ogni 49 minuti. Nella scorsa stagione il 9 dello Stoccarda si era fermato a 11 gol in 22 presenze.