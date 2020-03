Calciomercato Milan – Gotze vuole la Serie A: rossoneri in prima linea

CALCIOMERCATO MILAN – Mario Götze vuole la Serie A. E’ questa la bomba lanciata dalla ‘BILD’ che fa drizzare le antenne a tutti i club italiani. Il trequartista, attualmente in forza al Borussia Dortmund, non rinnoverà il suo contratto con i gialloneri ed è pronto per un’esperienza tutta nuova fuori dalla Germania. Il tedesco è un prodotto fatto in casa della squadra della Vestfalia, che lo ha lanciato nel calcio dei grandi con eccellenti risultati, prima che compiesse il salto di qualità con il Bayern Monaco.

In quell’anno, oltre al grande impatto con i bavaresi in cui conta 10 gol e 9 assist in campionato, vince il Mondiale con la Nazionale tedesca, che trionfa grazie ad un suo gol nei supplementari contro l’Argentina di Lionel Messi. Una carriera che in teoria non vedrebbe ostacoli, ma che si presenta tutta in salita dopo il problema di salute legato al metabolismo energetico. Da qui diminuiscono le presenze con il Bayern Monaco e si concretizza il ritorno al Borussia Dortmund. Ma il ritorno a ‘casa’ non giova più di tanto, perché le prestazioni non ritornano più quelle di prima. In questa stagione, ad esempio, Götze ha totalizzato 19 presenze, di cui solo 6 da titolare.

Troppo poco per uno come lui, che ha ancora voglia di mettersi in gioco vista l’età tutt’altro che avanzata (27). Secondo la ‘BILD’, dunque, il suo desiderio è quello di approdare in Italia. In tal senso il Milan è una delle squadre interessate a Gotze, ma attenzione alla concorrenza data da Napoli e Inter. Il possibile arrivo di Ralf Rangnick potrebbe essere una carta a favore per il club rossonero, che ci proverà per un giocatore che alzerebbe, nonostante tutto, l’asticella tecnica di un Milan alla ricerca di qualità. Intanto Samu Castillejo ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’: ecco le sue dichiarazioni >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android