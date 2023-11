Calciomercato Milan – Gimenez incanta in Olanda e il prezzo sale

Come riportato da Calciomercato.com in estate la Lazio si era fatta avanti per il talento sudamericano, ma poi aveva scelto di virare su Castellanos. Anche il Milan aveva avviato i discorsi con il club di Rotterdam durante l'ultima sessione di mercato, ma anche in questo caso non se ne era fatto nulla. Ora il cartellino del messicano viaggia su cifre da capogiro e rischia di diventare troppo costoso per le italiane, data anche la scadenza del suo contratto che è fissata per il 2027. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Incontro in programma con l'entourage di Kiwior >>>