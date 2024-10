Milan, Maignan e Gabbia: rinnovi sempre più vicini. I dettagli

Manca sempre meno alla prossima sessione di calciomercato . Il Milan potrebbe chiudere qualche operazione per rinforzare una rosa che è sembrata corta. Non solo, la dirigenza rossonera dovrà lavorare su alcuni rinnovi molto importanti per il futuro del club. Ecco alcune novità.

Milan, Maignan e Gabbia verso i rinnovi: ecco le cifre e le durate

Come riporta l'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, il Milan non pensa solo a colpi in entrata. In ballo ci sono tre rinnovo impellenti: quelli di Maignan, Theo Hernandez e Gabbia. Se per il terzino non ci sono novità, per gli altri due ci sono importanti passi avanti.