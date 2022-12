Calciomercato Milan – Rimpianto per Fernandez: ecco quanto vale ora

In casa Milan crescono i rimpianti per Enzo Fernandez, che dopo i Mondiali di Qatar 2022 ha accresciuto il proprio valore

Il Milan poteva acquisirne le prestazioni per una cifra irrisoria, ma preferì puntare tutto sul tanto seguito Renato Sanches. L'affare con il lusitano poi non andò mai in porto e il Diavolo fu costretto a ripiegare su Aster Vranckx. Anche perché Enzo Fernandez nel frattempo si era accasato al Benfica, la sua nuova destinazione.