Calciomercato Milan – Ecco quanto guadagna Brahim Díaz al Real Madrid

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come noto, in questi giorni il Milan sta trattando Brahim Díaz con il Real Madrid. I rossoneri sono sulle tracce del fantasista spagnolo di origine marocchine, come già vi avevamo anticipato noi in esclusiva qualche giorno fa, per irrobustire il reparto dei trequartisti dell’organico di Stefano Pioli.

Brahim Díaz, classe 1999, può infatti giocare sia al posto di Hakan Çalhanoglu, immediatamente dietro la prima punta, quindi da vero e proprio ‘numero 10‘, sia da esterno offensivo. Un’operazione, quella per il giovane talento ex Manchester City, che Milan e Real Madrid stanno impostando sulla base del prestito (forse anche biennale) con diritto di riscatto in favore del Diavolo.

RINNOVO IBRA, ACCORDO TOTALE: CIFRE E DETTAGLI DEL CONTRATTO >>>

Ma quanto guadagna Brahim Díaz alla ‘Casa Blanca‘? Qualora vestisse realmente la maglia del Milan, l’affare sarebbe conveniente per le casse del fondo Elliott Management Corporation, proprietario del club rossonero. Secondo ‘calciomercato.com‘, infatti, Brahim Díaz è il calciatore meno pagato della rosa delle ‘Merengues‘, con soli 400mila euro netti di stipendio a stagione. ECCO 5 COSE CHE NON SAI DI BRAHIM DÍAZ >>>

LEGGI QUI LA SUA SCHEDA PROFILO >>>

GUARDA QUI GOL, SKILLS E GIOCATE >>>

GUARDA QUI LE FOTO DELLA SUA RAGAZZA >>>