Dopo l'esperienza al Milan, Alessandro Longoni riparte dal PSG: ecco tutti i dettagli legati al giovane portiere
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Un colpo per il presente ma soprattutto per il futuro. Il PSG guarda ancora una volta in Italia per rinforzare la propria rosa, assicurandosi uno dei talenti maggiori per quanto riguarda il ruolo del portiere. Il club parigino ha infatti annunciato l'arrivo a titolo definitivo di Alessandro Longoni, ex portiere del Milan.
Milan, i rossoneri perdono ancora una pedina: Longoni al PSGIl portiere classe 2008, nativo di Como e neo diciottenne, ha appena firmato un contratto che lo legherà al club parigino fino al 30 giugno del 2031: Longoni indosserà la maglia numero 16. L'addio del giovane ha creato 'scompiglio' in casa rossonera: dopo Liberali, i rossoneri perdono un nuovo gioiello a causa del mancato rinnovo contrattuale.
Alessandro Longoni s'engage avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2031 ❤️💙— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 6, 2026
Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée du gardien de but italien Alessandro Longoni. Âgé de 18 ans, le natif de Côme s’est engagé avec le Club jusqu’en 2031. Il portera le numéro 16. 🧤 pic.twitter.com/1WOWEodog0
Il Milan lo aveva prelevato da giovanissimo, facendolo crescere all'interno delle mura di Milanello, dove poi il classe 2008 ha compiuto tutta la trafila, mettendosi in mostra come uno dei profili più promettenti in tutta Europa, ma non solo.
Il portiere di origini comasche si è imposto grazie alle doti fisiche imponenti per la sue giovane età, abbinate anche a grandi riflessi, diventando un punto di riferimento per il Milan Futuro.
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