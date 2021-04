Calciomercato Milan – Donnarumma, la Juventus ci prova: ecco l’offerta

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: secondo il Corriere dello Sport, la Juventus ci prova seriamente per Donnarumma

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Il club rossonero ha offerto 8 milioni di euro per i prossimi cinque anni, ma per il momento Raiola e il portiere hanno respinto l'offerta. Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus a questo punto sta pensando seriamente ad affondare il colpo. La proposta sarebbe di 10 milioni di euro netti .

Una cifra importante in un fase delicata per la presidente Agnelli, ma la Juventus è convinta che l'operazione Donnarumma possa rappresentare un vero e proprio investimento. Gigio ha 22 anni, ma ha già disputato 270 partite tra Milan e Nazionale. E' lui il vero erede di Gigi Buffon. E' chiaro che Szczesny, nel caso in cui arrivasse Donnarumma, sarà ceduto, anche se trovare acquirenti non è poi così scontato. Vedremo cosa succederà, ma la Juventus vuole tentare il colpaccio. Intanto parla Kessie, presidente del Milan.