Calciomercato Milan – Difesa, Tomiyasu il primo nome. Sondato Djimsiti

Il Milan cerca un difensore centrale

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Mancano esattamente 5 giorni alla fine del mercato e il Milan ha ancora qualcosa da fare per puntellare la rosa a disposizione. Con l’arrivo di Jens Petter Hauge, che dovrebbe diventare ufficiale nelle prossime ore, è finito il mercato del Milan per quanto riguarda il reparto offensivo. Si cerca però con insistenza un difensore centrale viste le tante defezioni in quel ruolo. Stefano Pioli ha annunciato che il ritorno di Alessio Romagnoli avverrà dopo la sosta; una buonissima notizia che però, evidentemente, non basta.

Tomiyasu primo nome

Secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’, dopo il passaggio di Wesley Fofana al Leicester City, considerato uno dei nomi in cima alla lista dei desideri, la dirigenza si è buttata a capofitto su Takehiro Tomiyasu, difensore classe 1998 del Bologna. Un giocatore duttile che può giocare anche da terzino destro che potrebbe fare parecchio comodo all’allenatore del Milan. Il problema principale è dato dalla valutazione importante che il club emiliano fa del giapponese: 25 milioni di euro. La dirigenza punta ad abbassare il prezzo ad almeno 20 milioni, ma non è facile ottenere questo sconto. Qualora Tomiyasu dovesse davvero trasferirsi in rossonero, il Bologna ha già individuato in Lyanco il sostituto ideale.

Il Milan sonda Djimsiti

Ma c’è anche un piano B che si chiama Berat Djimsiti. Il Milan ha chiesto informazioni all’Atalanta, che però non ha nessuna intenzione di privarsene. Lavori in corso dunque per Paolo Maldini e Frederic Massara, che hanno dichiarato spesso la necessità di acquistare un difensore centrale. Situazione in evoluzione dunque, ma occhio al gong. La sensazione è che molto dipenderà anche dall’eventuale passaggio ai gironi di Europa League, che richiede gioco forza una rosa molto più ampia di quella attuale.

