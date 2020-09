Pioli su Paqueta: “Lo ringrazio, è un grande professionista. Gli consiglio…”

Pioli saluta Paqueta

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo mesi di difficoltà, Lucas Paqueta ha deciso di cambiare aria accettando la corte del Lione. Il brasiliano si trasferisce in Francia a titolo definitivo per una cifra di 21 milioni di euro più una percentuale sulla vendita a favore del Milan. Stefano Pioli, alla vigilia di Rio Ave-Milan, ha voluto dedicare un pensiero al suo ex giocatore. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Paqueta? Lo ringrazio, è stato un ottimo professionista anche nei momenti in cui non è stato scelto. Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo, gli consiglio di credere nelle sue qualità“.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>