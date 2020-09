PM – Pioli: “Rio Ave squadra pericolosa, sui recuperi degli infortunati…”

Finisce qua la conferenza di mister Pioli.

Su Ibrahimovic: “Ibra è dentro il gruppo in tutto e per tutto. Nelle loro chat si sentono sempre e si stimolano, ma qua il leader sta diventando il gruppo, la voglia di stare insieme e felici. Abbiamo il pensiero in testa che ce la possiamo fare”

Sulle partite semplici: “Non abbiamo avuto partite semplici. Il Rio Ave è ancora più forte delle squadre precedenti”.

Sull’emergenza Covid: “Dobbiamo concentrarci sulla gara di domani e poi sullo Spezia. Mi auguro che questa emergenza possa finire per trovare i tifosi. Ci sono dei professionisti che ci hanno permesso di giocare in sicurezza. Affidiamoci a loro”

Sulla difesa: “Giocare così spesso e farlo sempre con gli stessi vuol dire comunicare meglio. La difesa lavora bene, ma tutta la squadra deve farlo perché i nostri avversari hanno qualità e velocità”.

Ancora sui gironi di Europa League:”E’ il nostro primo obiettivo. Abbiamo lavorato per questo, siamo lì e dobbiamo affrontare la partita con grande determinazione. Con domani finisce la prima fase e vogliamo che il cammino sia più lungo”.

Su Kessie leader silenzioso: “La cosa più bella è che il leader stia diventando il gruppo. Questo sta facendo la differenza. Che poi ci siano delle personalità è positivo. Franck è sempre disponibile, sereno e pronto ad aiutare i compagni. E’ un pregio che gli dà spessore”.

Su Brahim Diaz esterno destro o sinistro: “Non ha difficoltà, sa leggere gli spazi e occuparli bene. Non credo cambi tanto per lui”.

Sui terzini alti: “Dipende da che tipo di costruzione vogliamo fare. Ultimamente lo stiamo facendo con i terzini un po’ più alti. Anche Calabria o sta facendo, arriva spesso al tiro. Abbiamo le caratteristiche giuste per utilizzare

Su Paqueta: “Lo ringrazio, è stato un ottimo professionista anche nei momenti in cui non è stato scelto. Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo, gli consiglio di credere nelle sue qualità”.

Su come procede il recupero di Leao: “E al sesto allenamento con noi. Parliamo di allenamenti minimi perché giochiamo spesso. Sta meglio, da lui mi aspetto tanto”

Sulla pressione: “Normale che ci sia pressione. Avere certe aspettative deve essere un privilegio. Dobbiamo saperle gestire e dobbiamo giocare da squadra”

Su Brahim Diaz: “Ha preso delle buone posizioni. Era la prima partita, ma può fare meglio a livello di intensità. Deve determinare un po’ di più. E’ pronto, ho tre giocatori che possono giocare con gli esterni. Decido domani”.

Su Kessie centrale difensivo: “Mi auguro di non doverlo utilizzare lì. Sarebbe un ripiego e spero non ce ne sia bisogno”

Sull’aspetto economico dell’approdo ai gironi di Europa League: “Stiamo cercando di portare a casa il primo obiettivo di inizio stagione. Vogliamo andare ai gironi, poi quello che c’è a livello economico sarà gestito da altri”.

Su chi gioca tra Colombo e Leao: “Non ci sono solo Leao e Colombo. Dipende da che situazioni vogliamo preferire, se abbiamo bisogno di profondità o di giocare tra le linee. Sono contento della disponibilità di Leao, ma in una situazione normale avrebbe avuto bisogno di più condizione. Può giocare solo uno spezzone di gara”

Il punto degli infortunati: “Romagnoli sta rientrando in gruppo. Quando torneremo dal Portogallo può tornare a fare una parte di allenamento con noi, lo stesso vale per Conti. Musacchio non so se sarà disponibile dopo la sosta”

Sul Rio Ave: “E’ una squadra che ha palleggio, fraseggio e vuole comandare la partita. Dobbiamo evitarlo, dobbiamo essere aggressivi e lucidi per capire quando dobbiamo pressare o essere attendisti”

Se questa partita rappresenta una crescita per la squadra: “Dobbiamo dimostrare le nostre qualità al cospetto di un avversario che ha vinto due preliminari in trasferta. Ha dimostrato di avere dei valori, squadra tecnica, che ha possesso palla. C’è bisogno di una prestazione di alto livello”

Se le partite precedenti aiutano ad affrontare quella di domani: “Credo che aldilà della partita secca deve essere un approccio che la squadra deve avere. Siamo abituati a dare il massimo, i primi due preliminari ci hanno bene allenato, ma lo hanno fatto anche i nostri avversari. Dobbiamo avere consapevolezza fi noi stessi e rispetto per gli avversari”

Quasi tutto pronto, a Milanello, per la conferenza stampa di mister Pioli.

Rio Ave-Milan di domani sarà arbitrata da un direttore di gara di fama mondiale: il fischietto spagnolo Jesús Gil Manzano.

Il Milan di Pioli, invece, ha battuto per 0-2 in trasferta gli irlandesi dello Shamrock Rovers e, successivamente, sconfitto per 3-2 in casa i norvegesi del Bodø/Glimt.

Il Rio Ave, allenato da Mário Silva, ha centrato il playoff di Europa League battendo 2-0 in trasferta i bosniaci del Borac e, successivamente, eliminando, sempre in trasferta, i turchi del Beşiktaş ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi supplementari.

Non ci sono precedenti tra Rio Ave e Milan in gare ufficiali nel corso della storia di queste due squadre.

CONFERENZA STAMPA PIOLI LIVE – Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti nel centro sportivo di Milanello dove tra poco, alle ore 14:00, il tecnico rossonero Stefano Pioli introdurrà, in conferenza stampa, i temi principali di Rio Ave-Milan. La gara, che si giocherà a porte chiuse, è in programma domani, alle ore 21:00, allo stadio di Vila do Conde, in Portogallo. L’incontro è valido il playoff di Europa League, ultimo step prima della fase ai gironi. Restate con noi per non perdervi neanche una dichiarazione in diretta di Pioli in conferenza stampa.

