Milan, Pioli: “Romagnoli recupera dopo la sosta, Musacchio invece…”

Romagnoli è quasi pronto, Musacchio…

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Rio Ave-Milan, ha parlato del recupero di Alessio Romagnoli, Andrea Conti e Mateo Musacchio. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa: “Romagnoli sta rientrando in gruppo. Quando torneremo dal Portogallo può tornare a fare una parte di allenamento con noi, lo stesso vale per Conti. Musacchio non so se sarà disponibile dopo la sosta”.

