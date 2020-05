Calciomercato Milan – Diavolo su Jovic: la strategia rossonera

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan non molla Luka Jovic, classe 1997, centravanti serbo del Real Madrid, candidato numero uno a vestire la maglia di attaccante centrale titolare della squadra rossonera.

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, il club di Via Aldo Rossi proverà a fare leva sugli ottimi rapporti con Fali Ramadani, agente di Jovic, per strappare il numero 18 ex Eintracht Francoforte alle ‘Merengues‘ di Florentino Pérez.

Non sarà facile, giacché i ‘Blancos‘, che appena un anno fa lo pagarono 60 milioni di euro, non vorrebbero perdere totalmente il controllo sul cartellino di Jovic. Ecco, dunque, che una formula … fantasiosa potrebbe andare incontro alle pretese economiche del club madrileno.

Magari, ottenendo un forte sconto a fronte, però, di un diritto di riacquisto, futuro, a cifre da concordare. Oppure, così come successo con Ante Rebic, amico di Jovic, con cui faceva coppia in attacco a Francoforte, altro assistito di Ramadani, tentando la strada del prestito biennale con diritto oppure obbligo di riscatto.

