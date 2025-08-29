Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Di Marzio: “Prima offerta ad Akanji”

Calciomercato Milan, Di Marzio: 'Prima offerta ad Akanji'
Il Milan è alla ricerca di un difensore in questi ultimi giorni di calciomercato. Di Marzio ha scritto della prima offerta ad Akanji
Il Milan è alla ricerca di un difensore in questi ultimi giorni di calciomercato. Ad ora, il primo nome in lista sembra essere quello di Manuel Akanji, di proprietà del Manchester City. L'accordo tra club non è un problema, visto che il 30enne svizzero è considerato in uscita e potrebbe essere liberato per poco più di 15 milioni di euro. Resta, chiaramente, da convincere il giocatore della bontà del progetto e della sua centralità all'interno del Milan. Riguardo a questa situazione di mercato, ha dato un aggiornamento Gianluca Di Marzio - giornalista di Sky Sport - tramite il suo profilo X.

Milan, tentativo concreto per Akanji

Le parole del giornalista: "Milan, prima offerta ad Akanji: si attende la risposta dello svizzero ". Il centrale elvetico percepisce uno stipendio importante, dunque i rossoneri dovranno accontentarlo dal punto di vista economico con un'offerta intrigante.

Dal punto di vista tecnico, Akanjipotrebbe rappresentare un innesto perfetto per Allegri. Il difensore può essere impiegato indifferentemente in una difesa a 4, come centrale, o in una difesa a 3. L'unico dubbio è relativo allo stile di gioco del Milan. Al City, Akanji era abituato a difendere alto, con la squadra che ha sempre dominato il possesso palla. In rossonero la situazione sarebbe senz'altro diversa.

