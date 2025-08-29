Calciomercato Milan, Di Marzio: “Prima offerta ad Akanji”

Il Milan è alla ricerca di un difensore in questi ultimi giorni di calciomercato. Di Marzio ha scritto della prima offerta ad Akanji

Il Milan è alla ricerca di un difensore in questi ultimi giorni di calciomercato. Ad ora, il primo nome in lista sembra essere quello di Manuel Akanji, di proprietà del Manchester City. L'accordo tra club non è un problema, visto che il 30enne svizzero è considerato in uscita e potrebbe essere liberato per poco più di 15 milioni di euro. Resta, chiaramente, da convincere il giocatore della bontà del progetto e della sua centralità all'interno del Milan. Riguardo a questa situazione di mercato, ha dato un aggiornamento Gianluca Di Marzio - giornalista di Sky Sport - tramite il suo profilo X.