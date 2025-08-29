Pianeta Milan
Milan, Sabatini riflette: “Su 180 milioni incassati ne sono stati spesi 100”

Milan, Sabatini a Radio Sportiva analizza il mercato: niente reinvestimenti dalle cessioni e Allegri non accontentato.
Francesco De Benedittis

Il noto giornalista, molto attivo sui social, Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Tra i tanti temi affrontati ha analizzato in particolare la gestione del budget in casa Milan, oltre alla mancanza di volontà nell’accontentare le richieste dell’allenatore Massimiliano Allegri.

Milan, Sabatini: "Ad Allegri e Tare era stato promesso che ..."

Sabatini ha poi rivelato come i soldi ricavati dalle cessioni sarebbero dovuti essere reinvestiti negli acquisti. Ad Allegri e Tare, infatti, era stato garantito che le entrate dal mercato sarebbero state reinvestite, ma così non è accaduto. Vedremo se il finale di calciomercato riserverà delle novità. Ecco le parole di Sabatini a Radio Sportiva.

"Al momento il Milan ha incassato circa 170-180 milioni e ne ha spesi 100. Quando sono stati presi Allegri e Tare è stato detto che i soldi delle vendite sarebbero stati reinvestiti negli acquisti. E questo non è successo per ora". 

