Milan, Sabatini riflette: “Su 180 milioni incassati ne sono stati spesi 100”

Milan, Sabatini a Radio Sportiva analizza il mercato: niente reinvestimenti dalle cessioni e Allegri non accontentato.
Il noto giornalista, molto attivo sui social, Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Tra i tanti temi affrontati ha analizzato in particolare la gestione del budget in casa Milan, oltre alla mancanza di volontà nell’accontentare le richieste dell’allenatore Massimiliano Allegri.
Milan, Sabatini: "Ad Allegri e Tare era stato promesso che ..."
Sabatini ha poi rivelato come i soldi ricavati dalle cessioni sarebbero dovuti essere reinvestiti negli acquisti. Ad Allegri e Tare, infatti, era stato garantito che le entrate dal mercato sarebbero state reinvestite, ma così non è accaduto. Vedremo se il finale di calciomercato riserverà delle novità. Ecco le parole di Sabatini a Radio Sportiva.