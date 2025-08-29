Calciomercato Milan, difensore: spunta anche Solet. Ecco la cifra

Calciomercato Milan, manca sempre meno alla fine della sessione estiva: la scadenza per il mercato italiano è fissata questo lunedì alle ore 20. I rossoneri potrebbero essere protagonisti importanti. Ieri sera è arrivato Nkunku, colpo in attacco del Chelsea. Il francese potrebbe non essere l'unico rinforzo in avanti. Non solo attacco, i rossoneri sarebbero alla ricerca anche di un difensore centrale. Il primo obiettivo potrebbe essere Akanji, ma ci sarebbe anche il Tottenham. Possibile alternativa in Serie A.