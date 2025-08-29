Calciomercato Milan, difensore: spunta anche Solet. Ecco la cifra

Vedremo se Solet potrà diventare davvero una possibilità per la difesa del Milan. Il costo, se dovessero essere confermati 35 milioni di euro, potrebbe essere molto alto per il Milan.
Calciomercato Milan, manca sempre meno alla fine della sessione estiva: la scadenza per il mercato italiano è fissata questo lunedì alle ore 20. I rossoneri potrebbero essere protagonisti importanti. Ieri sera è arrivato Nkunku, colpo in attacco del Chelsea. Il francese potrebbe non essere l'unico rinforzo in avanti. Non solo attacco, i rossoneri sarebbero alla ricerca anche di un difensore centrale. Il primo obiettivo potrebbe essere Akanji, ma ci sarebbe anche il Tottenham. Possibile alternativa in Serie A.
Il Milan potrebbe virare su Solet dell'Udinese per la propria difesa. Lo riporta 'Il Messaggero Veneto', secondo il quale i rossoneri potrebbero investire 35 milioni di euro per il difensore. Ci sarebbe stato un contatto anche con gli agenti del calciatore, ovvero la Unique Sports Group.
Vedremo se Solet potrà diventare davvero una possibilità per la difesa del Milan. Il costo, se dovessero essere confermati 35 milioni di euro, potrebbe essere molto alto per il Milan.
