Il Milan continua a essere molto attivo sul calciomercato. Alex Jimenez potrebbe lasciare il club in questi ultimi giorni di agosto
Il Milan continua a essere molto attivo sul calciomercato, sia in uscita sia in entrata. Tra le cessioni, una potrebbe diventare imminente. Alex Jimenez, infatti, è stato messo sul mercato. Un giocatore di prospettiva e dal molto talento, tanto è vero che ci sarebbero molte squadre in fila per lui.
Calciomercato Milan, Jimenez: il Como ci prova
Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, ci sarebbe un'offerta da 28 milioni da parte del Como per Alex Jimenez. Il terzino vorrebbe lasciare il Milan dopo le ultime settimane in netto contrasto con il club e soprattutto con Allegri, reo di averlo tenuto fuori all'esordio. Il Milan però vorrebbe un'offerta ancora più alta per lo spagnolo.