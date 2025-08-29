Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, il Como spara alto per Jimenez: i rossoneri vogliono di più

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, il Como spara alto per Jimenez: i rossoneri vogliono di più

Calciomercato Milan, il Como spara alto per Jimenez: i rossoneri vogliono di più
Il Milan continua a essere molto attivo sul calciomercato. Alex Jimenez potrebbe lasciare il club in questi ultimi giorni di agosto
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan continua a essere molto attivo sul calciomercato, sia in uscita sia in entrata. Tra le cessioni, una potrebbe diventare imminente. Alex Jimenez, infatti, è stato messo sul mercato. Un giocatore di prospettiva e dal molto talento, tanto è vero che ci sarebbero molte squadre in fila per lui.

Calciomercato Milan, Jimenez: il Como ci prova

—  

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, ci sarebbe un'offerta da 28 milioni da parte del Como per Alex Jimenez. Il terzino vorrebbe lasciare il Milan dopo le ultime settimane in netto contrasto con il club e soprattutto con Allegri, reo di averlo tenuto fuori all'esordio. Il Milan però vorrebbe un'offerta ancora più alta per lo spagnolo.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Ma che gestione è? Milan spolpato e mercato discutibile. Allegri merita di meglio>>>

Sul profilo di Jimenez ci sarebbe anche il Bournemouth che, per ora, non avrebbe presentato una proposta più alta di quella del Como. Come riportato da TWM, probabile che il Milan ceda lo spagnolo, visto che sarebbe un'altra grande plusvalenza a bilancio.

Leggi anche
Calciomercato Milan, difensore: spunta anche Solet. Ecco la cifra
Milan, mercato bollente! Akanji, Pellegrini: tutte le occasioni. E in attacco …

© RIPRODUZIONE RISERVATA