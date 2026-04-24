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Di Marzio su Lewandowski: “Sta trattando il rinnovo col Barcellona, ma attenzione a Milan e Juventus”

Le ultime da Gianluca Di Marzio sul futuro di Robert Lewandowski
Le ultime sul futuro di Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona e obiettivo di calciomercato per il Milan e la Juventus
Redazione

Come spesso ripetuto negli ultimi anni (con scarsi risultati), il Milan ha intenzione di sistemare il problema numero 9 una volta per tutte. Sono ormai troppi anni che una squadra come quella rossonera non ha un bomber che sappia garantire una ventina di gol stagionali. Per questo, nel prossimo mercato sembra che si voglia puntare a grandi nomi per sopperire a questa assenza. Uno di questi è Robert Lewandowski, attaccante polacco in scadenza col Barcellona con il futuro ancora incerto.

Calciomercato Milan, il punto su Lewandowski da Gianluca Di Marzio

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A dare aggiornamenti sulla punta classe 1988 ci ha pensato l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che a 'Sky Sport' ha parlato così dell'interesse di Milan e Juventus per Lewandowski:

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"Lewandowski sta trattando col Barcellona il rinnovo, se non dovesse rinnovare li è un altro giocatore che il Milan e la Juve possono decidere di tentare, forse più la Juve del Milan. Il Milan non vorrebbe prendere poi tutti i giocatori cosi dalla carta d'identità elevata, però per la Juve rappresenterebbe un rinforzo importante la davanti perché Spalletti vuole un giocatore con caratteristiche fisiche diverse rispetto a quelli che ha".

Una riflessione da fare numeri alla mano su Lewandowski

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La prossima stagione l'ex Bayern Monaco avrà 38 anni, sicuramente non pochi, ma l'esempio di Modric non ha lasciato nulla? Noi pensiamo che un giocatore così, affiancato magari da una punta più giovane (lo stesso Giménez potrebbe beneficiarne), sarebbe la soluzione ideale per il Milan che vuole puntare a vincere di nuovo.

I numeri stagionali al Barcellona, poi, parlano per sé: 40 presenze totali, 17 gol  e 3 assist, giocando un totale di 2028'. Vuol dire un gol o assist ogni 101 minuti circa. Medie che al Milan non si vedono neanche col binocolo. Milan, ragionaci su e a lungo perché la scelta dell'attaccante sarà decisiva e non può più essere sbagliata.

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