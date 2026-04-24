La prossima stagione l'ex Bayern Monaco avrà 38 anni , sicuramente non pochi, ma l'esempio di Modric non ha lasciato nulla? Noi pensiamo che un giocatore così, affiancato magari da una punta più giovane (lo stesso Giménez potrebbe beneficiarne), sarebbe la soluzione ideale per il Milan che vuole puntare a vincere di nuovo .

I numeri stagionali al Barcellona, poi, parlano per sé: 40 presenze totali, 17 gol e 3 assist, giocando un totale di 2028'. Vuol dire un gol o assist ogni 101 minuti circa. Medie che al Milan non si vedono neanche col binocolo. Milan, ragionaci su e a lungo perché la scelta dell'attaccante sarà decisiva e non può più essere sbagliata.