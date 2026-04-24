Dall'Inghilterra si parla di un possibile interessamento da parte del Manchester United, con Fernandes che starebbe spingendo per l'acquisto del portoghese. Si partirebbe da una base di circa 50 milioni. Chi, però, farà sicuramente ritorno in Premier è Niclas Füllkrug: il tedesco, dopo un solo gol in rossonero, non verrà riscattato e farà ritorno al West Ham. Il Diavolo, però, aspetta delle offerte anche per Nkunku e Gimenez, arrivati in rossonero per più di 70 milioni totali: il francese ha segnato solamente 5 gol, un bottino molto ma molto povero per essere un calciatore del Milan. Uno dei più sicuri in attacco, anche se non segna da dicembre 2025, resta comunque Christian Pulisic.
Il borsino di PianetaMilan
I sogni proibiti: Lewandowski e Vlahovic.—
Una cosa, però, è certa: Massimiliano Allegri vuole un 9 di livello, capace di segnare 15-20 gol stagionali, colui che ti risolve le partite quando sono momentaneamente bloccate e capace di portare i 3 punti a casa. Le piste legate a Lewandowski, Kean e Vlahovic, almeno al momento, sono abbastanza complicate, sia a livello di costi (tutti e tre i giocatori richiedono uno stipendio oneroso, mentre il tetto massimo al Milan è fissato a 5-7 milioni di euro), sia a livello di concorrenza.
Le occasioni concrete: Da Guirassy a Gonçalo Ramos—
Tra i nomi presenti sulla lista di Tare spunta Sorloth dell'atletico Madrid (la cui valutazione si avvicina ai 25 milioni di euro), Guirassy, pupillo della dirigenza rossonera (18 gol stagionali tra tutte le competizioni), ma il suo valore è molto alto (servono circa 60 milioni di euro per portarlo a Milano). Una delle ultime ipotesi, legata magari anche ad un prestito, è quella di Goncalo Ramos, calciatore classe 2001 in uscita dal PSG.
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