I sogni proibiti: Lewandowski e Vlahovic.

Una cosa, però, è certa: Massimiliano Allegri vuole un 9 di livello, capace di segnare 15-20 gol stagionali, colui che ti risolve le partite quando sono momentaneamente bloccate e capace di portare i 3 punti a casa. Le piste legate a Lewandowski, Kean e Vlahovic, almeno al momento, sono abbastanza complicate, sia a livello di costi (tutti e tre i giocatori richiedono uno stipendio oneroso, mentre il tetto massimo al Milan è fissato a 5-7 milioni di euro), sia a livello di concorrenza.