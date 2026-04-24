In uscita, però, qualcuno dovrà pur far le valigie. E sia Loftus Cheek che Fofana, secondo noi, saranno messi sul mercato. Un'ipotesi che conferma anche Pellegatti, secondo cui Jashari potrebbe anche fare un anno in prestito

E Vlahovic? La Juve aspetta, il Milan riflette — Dusan Vlahovic, è accostato al Milan ormai da un paio d'anni. Ha chiaramente le caratteristiche giuste per essere il 9 di Allegri, ma i rossoneri non hanno mai affondato il colpo, tanto che Pellegatti si sbilancia:

Rimane sempre un altro nome molto caldo a livello mediatico che è quello di Vlahovic. Vlahovic è il giocatore che di tanto in tanto viene fuori perché non ha ancora trovato l'accordo con la Juventus. Dalle voci mie, Vlahovic potrebbe essere destinato al Bayern Monaco che rimanderà al Chelsea Nicolas Jackson".

La nostra sensazione? E' che ad oggi Vlahovic sia più vicino ad altre squadre piuttosto che al Milan. E attenzione al possibile rinnovo con la Juventus: se la Juventus si confermerà in Champions, il giocatore potrebbe dare ai bianconeri la sua priorità