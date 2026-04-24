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“È il preferito di Allegri”: Pellegatti chiama Fagioli al Milan. Ma su Vlahovic c’è scetticismo

Voci di calciomercato del Milan su Fagioli e Vlahovic: il commento di Carlo Pellegatti
Nel suo ultimo video YouTube, il giornalista Carlo Pellegatti commenta le voci di calciomercato legate al Milan. In particolare, quelle su Fagioli e Vlahovic
Redazione

Parliamoci chiaro: il prossimo mercato estivo sarà FONDAMENTALE. Lo scriviamo a caratteri cubitali perchè dopo anni di proclami, occorrerà cambiare marcia e far capire a tutti se questa società vuole essere veramente competitiva per vincere o vuole solo partecipare (ne abbiamo parlato in esclusiva anche con Peppe Di Stefano, di Sky). Per fare il salto di qualità serviranno giocatori giovani (ma potenzialmente fenomenali), giocatori esperti (di assoluta qualità, vedi Goretzka) e magari italiani (per le liste Champions, ora prive di italiani eleggibili. Ecco perchè si parla di Fagioli)

Pellegatti: "Fagioli, il preferito di Allegri"

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Ne ha parlato sul suo canale Youtube anche Carlo Pellegatti:

"Il Milan sta lavorando molto al centrocampo per la prossima stagione. Un altro giocatore, che forse è il preferito di Massimiliano Allegri, è Fagioli della Fiorentina. Viene ritenuto uno dei giocatori più intelligenti sul piano del gioco, sotto il piano dell'organizzazione del gioco, sotto il piano della facilità con la quale si muove e muove la palla. Il Milan lo sta osservando, lo sta monitorando e potrebbe essere forse un nome, anche se abbiamo chiesto qualche conferma ma non abbiamo avuto grandi riscontri, ma sappiamo che è uno dei giocatori preferiti da Massimiliano Allegri.

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In uscita, però, qualcuno dovrà pur far le valigie. E sia Loftus Cheek che Fofana, secondo noi, saranno messi sul mercato. Un'ipotesi che conferma anche Pellegatti, secondo cui Jashari potrebbe anche fare un anno in prestito

E Vlahovic? La Juve aspetta, il Milan riflette

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Dusan Vlahovic, è accostato al Milan ormai da un paio d'anni. Ha chiaramente le caratteristiche giuste per essere il 9 di Allegri, ma i rossoneri non hanno mai affondato il colpo, tanto che Pellegatti si sbilancia:

Rimane sempre un altro nome molto caldo a livello mediatico che è quello di Vlahovic. Vlahovic è il giocatore che di tanto in tanto viene fuori perché non ha ancora trovato l'accordo con la Juventus. Dalle voci mie, Vlahovic potrebbe essere destinato al Bayern Monaco che rimanderà al Chelsea Nicolas Jackson".

La nostra sensazione? E' che ad oggi Vlahovic sia più vicino ad altre squadre piuttosto che al Milan. E attenzione al possibile rinnovo con la Juventus: se la Juventus si confermerà in Champions, il giocatore potrebbe dare ai bianconeri la sua priorità

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