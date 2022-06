Calciomercato Milan – Di Marzio: “Colombo verso Lecce, ma …”

Tra le tante trattative bloccate dalla situazione dirigenziale al Milan vi è anche quella di Lorenzo Colombo al Lecce . Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio ieri sera nel corso della trasmissione Calciomercato - L'originale, l'accordo è di fatto totale. Il classe 2002 passerà in Salento con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto per il club rossonero. Mancano solo i rinnovi di contratto di Paolo Maldini e Frederic Massara per la definitiva fumata bianca.

Una buona occasione per il giovane attaccante, che ha passato l'ultima stagione in Serie B con la maglia della Spal. A Ferrara sono stati 6 i gol in 35 presenze tra cadetteria e Coppa Italia. Per lui ad un passo il grande salto in Serie A, dove con l'addio di Massimo Coda ai giallorossi potrebbe trovare diverso spazio. Ma tutto ovviamente è al momento in stand-by. Difesa e attacco, il Milan guarda al futuro: le ultime news di calciomercato >>>