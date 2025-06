Il Milan e Luka Jovicsi preparano a dirsi addio. Nel corso di tutta la sua permanenza in rossonero, infatti, il serbo non ha mai convinto e spesso è stato criticato per le prestazioni sotto tono. L'ultimo periodo è stato più prolifico, con quella doppietta che ha regalato al Diavolo l'accesso in finale di Coppa Italia, ma non è certamente bastato per convincere le parti a firmare il rinnovo di contratto e a proseguire il matrimonio insieme. Per questo motivo, il 30 giugno scadrà il rapporto e l'attaccante sarà libero di trovarsi una squadra da free agent.