Calciomercato Milan – Le ultime su De Ketelaere, Tanganga e N’Dicka

"La notizia di oggi è l'arrivo in città di Paratici, d.s del Tottenham. In questo caso è in uscita, Tanganga piace al Milan. Difensore centrale, stiamo parlando di questo difensore. Il Milan ha parlato prima con l'entourage, poi oggi con Paratici per approfondire questa situazione. Non soltanto lui, c'era anche qualche giocatore in uscita che poteva rientrare nel Milan. Pape Matar Sarr, tra Paratici e Milan si è parlato anche di questo giocatore", ha riferito Bovicelli.

"De Ketelaere rimane l'obiettivo numero uno, non ci sono stati passi in avanti oggi. Ma da ieri continua a respirarsi ottimismo. domani ci si aspetta una risposta definitiva, il Milan ha offerto 30+2 di bonus, il Brugge vuole 35 ma si sta convincendo per via della volontà del giocatore. N'Dicka è un giocatore molto forte fisicamente, non è un'alternativa ma lo mettiamo di fianco a Tanganga. Se il Milan prende De Ketelaere va a chiudere per Tanganga. Se invece non dovesse acquistare De Ketelaere, a quel punto l'investimento sarebbe suddiviso in altri ruoli e sulla trequarti magari arriverebbe Ziyech in prestito. N'Dicka ha il contratto di un altro anno", ha detto Demicheli. Milan, le top news di oggi: idea Frattesi per il centrocampo.