Calciomercato Milan – Dall’Olanda: “Arsenal su Noa Lang” | News

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall'Olanda, l'Arsenal è in corsa per acquistare il talento Noa Lang: su di lui c'è il Milan

Il Milan continua a monitorare Noa Lang, giovane attaccante del Club Bruges che sta incantando il calcio europeo a suon di gol e ottime prestazioni. Come vi abbiamo già raccontato negli ultimi giorni, non ci sarebbero solamente i rossoneri sul 22enne. Secondo quanto riferisce il portale olandese 'Voetbal24', anche l'Arsenal è interessata al talento ex Ajax. Non sarà facile acquistare Noa Lang dal club belga, in quanto la cifra richiesta per una sua cessione si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Milan, ottime notizie: Saelemaekers ha rinnovato il contratto.