Calciomercato Milan, crescono i rumors sull’arrivo di Ricci: le ultime

Prossimamente, con Igli Tare sempre più vicino a diventare il nuovo direttore sportivo del Milan, certi effetti domino potranno poi anche verificarsi, strada facendo. E persino indipendentemente da chi sarà il nuovo allenatore dei rossoneri. Geoffrey Moncada , destinato a svolgere un ruolo di braccio destro di Tare, segue Ricci da mesi e la scelta è prima di tutto societaria, non legata ad un tecnico in particolare.

Cairo valuta il suo gioiello 35-40 milioni di euro

Il Milan è poi da tempo alla ricerca di un regista e vuole anche aumentare in rosa il numero di giocatori italiani candidati titolari, per una questione di liste e non solo. Cairo, tuttavia, valuta Ricci tra i 35 ed i 40 milioni di euro: non meno. E allora ci sarà da trattare e anche parecchio date le indicazioni economiche (inferiori) che arrivano da fonti vicine al Milan. Che dovrà stare attento a non fare infilare altre concorrenti nei negoziati con il Torino. LEGGI ANCHE: Tare, Allegri e il futuro europeo del Milan: il parere di Costacurta >>>