Calciomercato Milan – Coutinho, al momento ancora nulla di approfondito

Philippe Coutinho è uno dei tanti nomi accostati al Milan, ma al momento non c'è nulla di approfondito sulla trattativa: il punto

Il nome di Philippe Coutinho è tornato di moda dalle parti di Milanello. Negli scorsi mesi si era parlato di un interesse del Milan per il fantasista brasiliano, interesse che pare ci sia realmente. Come confermato anche dall'entourage del calciatore del Barcellona pochi giorni fa, i rossoneri avrebbero preso seriamente in considerazione l'idea di dare vita ad una trattativa con i blaugrana. Secondo 'Tuttosport', però, ad oggi non c'è nulla di approfondito. In ogni caso, l'ex Inter non andrebbe ad occupare l'ultimo slot libero per i calciatori extracomunitari in quanto possiede il passaporto portoghese. Ecco Ballo-Touré: il terzino sta svolgendo le visite mediche.