Calciomercato Milan – Ecco come sarà il nuovo contratto di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic è pronto a proseguire la sua avventura nel Milan: ecco come potrebbe essere il suo nuovo contratto con i rossoneri

Le intenzioni di Zlatan Ibrahimovic sono chiare a tutti. Lo svedese vuole continuare a giocare, non è ancora arrivato il momento di appendere gli scarpini al chiodo come dimostra il suo intervento al ginocchio. Sarà un lungo infortunio quello dell'attaccante del Milan, il quale resterà fermo ai box per circa sette mesi. Nonostante ciò, Ibra vuole continuare ad incantare e trascinare, sia dentro che fuori dal campo, i suoi compagni verso lo scudetto della seconda stella.