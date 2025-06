Calciomercato Milan, contatto Morata-Allegri: Alvaro rimane? E il Como ...

Negli ultimi giorni si è paventata l'ipotesi di un trasferimento al Como per Alvaro Morata, attaccante del Milan, che però è atteso al confronto con Massimiliano Allegri. Andato al Galatasaray a gennaio, soprattutto dopo il cambio di allenatore in rossonero, non ha brillato nemmeno in Turchia e sarebbe intenzionato a tornare in Italia, nonostante il club anatolico lo voglia tenere. Come detto si è vociferato di un contatto con Cesc Fabregas per un possibile passaggio sulle sponde del Lario. In tal senso le ultime informazioni le ha fornite il collega Orazio Accomando, giornalista di 'DAZN'.